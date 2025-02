Registry: Zadlužení Čechů loni stouplo o 8,9 procenta na 3,6 bilionu korun

Zadlužení obyvatel Česka v loňském roce vzrostlo o 8,9 procenta na 3,6 bilionu korun. Loni se také poprvé po deseti letech meziročně zvýšil objem nespláceného dluhu na bydlení, a to o tři procenta. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau. Objem dluhu z úvěrů na bydlení meziročně vzrostl o 9,4 procenta na 2,99 bilionu Kč. Jde o nejvyšší nárůst od dosud rekordního přírůstku v roce 2021, ukazují data. Objem dluhu na spotřebu se podle nich zvýšil o 6,6 procenta na 618 miliard korun. O 10,9 procenta na 32,7 miliardy korun pak stoupl celkový objem nespláceného dluhu, jeho převážnou část tvoří spotřební úvěry. "Trh s úvěry na bydlení v minulém roce výrazně ožil. Počet lidí, kteří mají úvěr na bydlení, se zmenšil o jedno procento. Průměrný objem dlouhodobého dluhu na klienta se ale zvýšil o 10,5 procenta na 2,85 milionu Kč. Úvěr na bydlení má tedy méně lidí, ale půjčují si vyšší částky. To koresponduje s růstem cen nemovitostí v posledních letech," uvedla výkonná ředitelka Bankovního registru Lenka Novotná.