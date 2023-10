Režisér filmu Bratři: Mašínové by si Medaili Za hrdinství zasloužili

Režisér Tomáš Mašín oceňuje odpor členů odbojové skupiny bratří Mašínů, o kterém vypráví jeho film Bratři. Vzhledem ke statečnosti, s jakou aktivně vystoupili proti zlu, by si podle něho zasloužili vyznamenání. Režisér, který je vzdáleným příbuzným bratrů Mašínů, to řekl při představení filmu novinářům. Premiéru bude mít 26. října 2023, sedmdesát let od jejich útěku do Západního Berlína. Pětici mladíků s pistolemi pronásledovalo tehdy 20 tisíc policistů a sovětských vojáků. Štvanice trvající 30 dní nezůstala bez ztrát na obou stranách. Pouze oba Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer se do Západního Berlína nakonec dostali. Komunisté se však pomstili na jejich rodinách. Petici, aby prezident Petr Pavel 28. října vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které Senát letos nominoval na Medaili Za hrdinství, podepsalo několik desítek osobností. Prezident již dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém; vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly. Česká společnost je v pohledu na Mašíny rozdělena. Někteří lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy.

Hlavní role ve filmu Bratři ztvárnili Oskar Hes, Jan Nedbal, Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Matěj Hádek a Tatiana Dyková Vilhelmová. Film mapuje roky jejich života a rodiny po druhé světové válce až po jejich útěk v Německu.