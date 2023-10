Do kin vstupuje film Bratři. Největší příběh studené války. Líčí činnost odbojové skupiny bratří Mašínů

Někteří lidé opakovaně požadují, aby jim bylo uděleno státní vyznamenání, jiní je označují za vrahy. Při jejich činnosti totiž zemřelo šest lidí. V Československu dva příslušníci SNB a pokladník, v NDR tři policisté.

Tomáš Mašín | Foto: Elena Horálková, Český rozhlas

Režisér Tomáš Mašín připravoval film deset let. Shoda jmen není náhodná. Režisér je se Ctiradem a Josefem Mašínovými spřízněný přes prapradědečka Františka. Příběh bratrů Mašínů podle něj nabízí otázky, jak bychom se ve stejných situacích zachovali sami.

"Jestli bychom sami dokázali jít na hranu v rámci odboje s vědomím těch nejtvrdších konsekvencí. Myslím tím ztráty vlastního života a dopadu perzekuce na mé nejbližší. Tohle všechno ve mě rezonovalo velice silně. Je potřeba říct, že to je jeden z nejdramatičtějších a nejúžasnějších příběhů moderních československých dějin a jako režisér jsem v tom spatřoval bytostnou filmovou látku."

'Bratři' | Foto: CinemArt

Zásadní linií filmu je i statečnost žen

Film mapuje život bratrů Mašínů po druhé světové válce až po jejich útěk v Německu. Pětici mladíků s pistolemi pronásledovaly tisíce vojáků. Štvanice trvající 30 dní nezůstala bez ztrát na obou stranách. Pouze oba Mašínové a jejich kamarád Milan Paumer se do Západního Berlína nakonec dostali. Komunisté se však pomstili na jejich rodinách. Roli matky bratrů Mašínových Zdeny hraje Tatiana Dyková Vilhelmová. Nic podle ní není černobílé.

Tatiana Dyková ve filmu Bratři | Foto: CinemArt

"Já si myslím, že proto se točil ten film, aby divák odcházel z kina a přemýšlel. Taky někdy ten názor mít nemusíme. Nemusí být všechno černé a bílé. Představte si, že máte syny, kteří dostali nějaký odkaz po svém otci. Dostali dopis, který říká: kluci, vždycky stojí za to bojovat o svobodu. A pak to někdo musí soudit. Nikdo nemá to nastavení těch rebelů. To je hrozně těžké. Ale zaplať pánbůh, že ti rebelové jsou, protožo vlčáci dělají něco, ovce jenom jdou."

Důležitou linkou snímku jsou ale i vztahy a hodnoty v rodině - děj tak začíná připomínkou generála Josefa Mašína popraveného nacisty v roce 1942. Další zásadní linií je statečnost žen.

'Bratři' | Foto: Zuzana Panská, CinemArt

Už v 70. letech se činy odbojové skupiny bratří Mašínů inspirovali tvůrci seriálu ze 70. let - 30 případů majora Zemana v epizodě Strach.

"Když se podíváte na ty předlohy, tak zjistíte, že je to nějakým způsobem upraveno. Takže tady to využili k tomu, aby ukázali tu skupinu jako skupinu psychopatů, slabochů a narušených osob," upozorňuje historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.

Scénárista Marek Epstein se osobně setkal s Josefem Mašínem a se Zdenou Mašínovou ml.

"Setkal jsem se s oběma. Musím říct, že obě ta setkání byla výjimečná hlavně tím, že před sebou člověk měl v případě paní Zdeny člověka, který tady byl zanechán svému osudu. Její bratři trochu nalajnovali její život, ovlivnili ho negativně. To si asi každý umí představit. Je neuvěřitelné, jak tahle dáma kypí energií a pozitivním pohledem na svět. Podobný pocit jsem měl i ze setkání s Josefem Mašínem. Nad scénářem jsme se mu stránku po stránce snažili vysvětlit, proč to tam máme."

Česká filmová a televizní akademie vyšle drama Bratři do soutěže o Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film.