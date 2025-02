Knedlíky z Knedlína. Bistro v centru Prahy nabízí klasiku české kuchyně různých barev a chutí

Foto: Juan Muttoni, Radio Prague International

Otevřít restauraci zaměřenou na jeden specifický pokrm není v Česku obvyklé. Navíc Knedlín otevřeli v roce 2020. Načasování tak nebylo nejlepší. V době pandemie COVID-19 většinou restaurace své brány zavíraly, Knedlín je otevíral poprvé.

„Bylo těžké otevřít nové místo, ať už to byl obchod, restaurace nebo jakýkoli jiný podnik, protože jsme vlastně nevěděli, jak budou zákazníci reagovat. Lidé nebyli zvyklí chodit ven, protože se báli covidu a byli velmi opatrní. Museli jsme tedy začít nabízet výdejní a doručovací služby. Koneckonců to byla skvělá zkušenost, protože pandemie na začátku roku 2020 netrvala jen tři měsíce, ale trvala déle než dva roky. Takže to byla skvělá příležitost otestovat model a naučit se pracovat v těchto velmi specifických podmínkách,“ popisuje Vojtěch Heřmánek, marketingový ředitel skupiny, do které patří také Knedlín.

Knedlín najdete na rohu Národní třídy a Spálené ulice | Foto: Juan Muttoni, Radio Prague International

A co se týče toho, proč se zaměřit konkrétně na prodej pouze knedlíků? Podle Heřmánka byl výběr jasný.

Vojtěch Heřmánek

„Knedlíky jsou součástí české identity. Jsou takříkajíc národním pokladem. Ve střední Evropě jsou velmi oblíbené díky rakousko-uherské kuchyni. Kamkoli se v bývalém Rakousku-Uhersku vydáte, najdete knedlíky. To je podstata. Ve světě jsou ale také docela známé. I v Asii nebo Skandinávii se vždy najde nějaká verze těsta, která je hlavním jídlem při plnění, nebo přílohou, ale knedlíky v nějaké podobě zná každý.“

Knedlíky jsou z bramborového těsta | Foto: Juan Muttoni, Radio Prague International

Je jasné, že Knedlín nenabízí tradiční knedlíky, na jaké jsou Češi z minulosti zvyklí. Zdejší restaurace je podle Heřmánka přizpůsobena městskému ruchu a „dnešním chutím a potřebám“.

„Používáme jen bramborové těsto a dáváme do nich hodně náplně. Nejdůležitější je ale bramborové těsto, které se v Česku až na některé verze, jako jsou ty s uzeným se zelím nebo sušenými švestkami, tolik nenosí. Klíčové je, že tento typ těsta je ideální pro rychlou přípravu.“

Všestrannost knedlíků

Bistro má v nabídce až 25 druhů plněných knedlíků, na kterých si zákazníci mohou pochutnat. Která je po téměř pěti letech existence podniku u veřejnosti nejoblíbenější?

„Velmi oblíbený je čokoládový Kinder knedlík. Je to šílené. Je to velmi sladké. Lidé mají rádi i malinovou a bílou čokoládu, patří k nejoblíbenějším. Nechybí ani pistáciový. A kdybych měl zmínit jeden slaný, byla by to kachna se zelím.“

Knedlíky jsou nejen vynikající, ale také dokonale vypadají, jako by je jejich tvůrci navrhli tak, aby je zákazníci mohli fotit a sdílet na sociálních sítích. Bylo důležité i toto estetické hledisko?

„Určitě, protože pokud máte jídlo, které chutná lahodně, dokonale, ale nevypadá dobře... prvním instinktem lidí je jíst očima. Takže musí vypadat co nejlépe.“

Knedlíky jsou nejen vynikající, ale také dokonale vypadají. | Foto: Juan Muttoni, Radio Prague International

Lidé se mohou v bistru stavit na rychlou svačinu, na oběd, večeři či na dezert. Všestrannost knedlíků je opravdu široká, stejně jako jejich chutí.

„Můžete je naplnit masem, ovocem, čokoládou, rybami... Plníme je také krevetami a trochou thajského koření, což se může jevit jako trochu překvapivé, ale koho to zajímá? Jsme mistři spojování.“

Úspěch knedlíků stále roste a plány na expanzi se již rýsují. Vše bude záležet na tom, zda jeho majitelé najdou jinou tak ideální lokalitu, jako je pražská Národní třída.