Roste počet i podíl lidí v předčasném důchodu s krácenou penzí

Roste počet i podíl lidí, kteří šli do starobní penze předčasně a mají kvůli tomu trvale krácený důchod. Na konci prvního čtvrtletí sníženou částku pobíralo téměř 28 procent seniorek a seniorů, tedy celkem 656.700. V průměru od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) měsíčně dostávali 13.738 korun. Měli tak zhruba o 1600 korun méně než ti, kteří nastoupili do penze v řádném termínu. Vyplývá to z údajů ČSSZ.

Česká společnost stárne a seniorů a seniorek přibývá. Na konci prvního čtvrtletí úřad vyplácel celkem 2,39 milionu starobních důchodů. Růst počtu penzistů brzdí postupné odsouvání věkové hranice pro nástup na odpočinek. U mužů se každoročně posouvá o dva měsíce a u žen o čtyři.

Do předčasného důchodu je možné jít tehdy, pokud má člověk potřebnou dobu pojištění a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Potřebná doba placení odvodů trvá v Česku 35 let. Se zvyšujícím se důchodovým věkem se postupně prodlužuje i předčasný důchod, a to ze tří na pět let. Při důchodovém věku 65 let tak bude možné jít do penze v 60 letech. Český důchodový systém posuzovala loni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Doporučila mimo jiné zkrátit povinnou dobu pojištění na 25 let a navázat důchodový věk na délku života. Podle odborů ale není možné důchodový věk dál oddalovat. Předáci tvrdí, že řada lidí déle pracovat nezvládne.