Rovné odměňování žen a mužů v Česku se zatím odkládá

V chystané novele zákoníku práce nebudou opatření k rovnému odměňování mužů a žen. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na návrhu těchto změn začne ministerstvo teprve pracovat. A to navzdory původnímu záměru vlády, že by v novém zákoníku práce platily už od přístího roku. Podle směrnice Evropské unie musí členské státy tato pravidla zavést nejpozději do června 2026. Směrnice mimo jiné nařizuje zaměstnavatelům zpřístupnění kritérií pro zvýšení platů. Pracovníci by taky měli mít možnost získat údaje o odměnách za stejnou práci podle pohlaví.

Česko patří v unii k zemím s nejvyšším rozdílem ve výdělcích mužů a žen. Podle vládních dokumentů zde ženy vydělávají v průměru o 17 procent méně.