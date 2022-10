Rusko opět útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Čeští diplomaté se uchýlili do krytu

Rusko opět útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, informuje stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Ostřelování, výbuchy a hromadné výpadky elektřiny jsou podle ní hlášeny ze západu Ukrajiny. Do krytu se muselo odebrat osazenstvo české ambasády v Kyjevě. "Všichni jsou v pořádku, plní úkoly, pracují na posilování česko-ukrajinských vztahů," napsalo ministerstvo na twitteru. Dnešní vzdušný útok je co do rozsahu srovnatelný s úderem z 10. října, který byl reakcí na exploze na Kerčském mostě, píše BBC.