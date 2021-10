Růst cen domů a bytů byl v Česku ve 2. čtvrtletí třetí nejvyšší v EU

Meziroční růst cen domů a bytů v Česku ve druhém čtvrtletí zrychlil na 14,5 procenta, což je nejvíce za posledních šest let. O čtvrtletí dřív se ceny zvýšily o 12,1 procenta. Mezi zeměmi Evropské unie byl růst třetí nejvyšší. V porovnání s prvním čtvrtletím se ceny zvýšily o 3,9 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V EU ceny meziročně vzrostly v průměru o 7,3 procenta. "Nejenom, že jsou nyní byty v ČR nejdražší v historii, ale současně jejich cena v meziročním srovnání roste nejrychleji. Ceny jsou téměř o tři čtvrtiny vyšší než v roce 2015. Důvodů rychlého růstu cen bytů a rodinných domů v ČR je hned několik. Na straně nabídky to je jednoznačně malá nabídka nových bytů v důsledku pomalé výstavby. Druhým důvodem jsou v posledních měsících rychle rostoucí ceny stavebních prací, a především stavebních materiálů," sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek. Ceny bytů v prvním čtvrtletí vzrostly ve všech zemích EU s výjimkou Kypru.