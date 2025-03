Sáblíková byla ve finále SP sedmá na 3000 m, Zdráhalová a Jílek skončili osmí

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se rozloučila s aktuálním ročníkem Světového poháru sedmým místem v závodu na 3000 metrů. Osmou pozici obsadili Nikola Zdráhalová na trati 1000 metrů a Metoděj Jílek na pětikilometrové distanci.

Sedmatřicetiletá Sáblíková se představila v šesté rozjížďce společně s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, držitelkou nejrychlejšího času na trojce v sezoně. Česká trojnásobná olympijská vítězka byla od začátku pomalejší, nakonec zajela čas 4:03,51 a za soupeřkou zaostala o více než čtyři sekundy. Bezprostředně po dojetí tak bylo jasné, že na nejlepší tentokrát stačit nebude.

"První tři kola jsem se cítila fajn, pak přišel totální náraz. Nechápu, proč se mi ta poslední kola jezdí tak, jak se mi jezdí. Protrpěla jsem si to až do konce. Hodně negativně mě to překvapilo, bylo to jen sedm kol a teď si vůbec nedokážu představit, jak bych měla ujet pět kilometrů," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.