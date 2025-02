Sběratel z Moravských Budějovic vlastní největší kolekci kapesních kalendářů v ČR

Svoji sbírku kapesních kalendářů založil Lubomír Zamazal z Moravských Budějovic na Třebíčsku v roce 1965 na dvojici čerstvě vydaných žlutočervených kalendářů společnosti Sazka. Bylo mu 15 let a rozhodl se, že kalendáře začne sbírat. Po 60 letech jich má milion, což je největší sbírka kalendářů v Česku, jak dnes v Pelhřimově potvrdila Agentura Dobrý den spravující české rekordy.

"Sběratelství kapesních kalendáříků je hodně rozšířené, sběratelů je hodně a vydavatelů taky. Ale pan Zamazal je absolutní unikát. Za posledních 20 let získal do své sbírky tři čtvrtě milionu kalendáříků. Samozřejmě především ze soudobých zdrojů, ale má i historické unikáty," řekl za pelhřimovskou agenturu Miroslav Marek. Nejstarší kalendář ve sbírce pochází z dob vlády Marie Terezie. Součástí sbírky jsou i kalendáříky plastové, kovové nebo ty, které mají podobou vyšívaných hedvábných kapesníčků do kapsy pánského saka.

Aby mohl svoji sbírku rozšiřovat, navštěvuje Zamazal ročně i 30 trhů a burz v Česku i zahraničí. Většinu kalendářů získal směnou či darem, za vzácnější kusy byl ochotný zaplatit. Svou vášeň pro kalendáře vložil Zamazal i do toho, že kapesní kalendáře sám vydává.