Sběratelka Babičky se dostala do České knihy rekordů. První vydání dostala Marie Rendlová darem

Kdo by neznal výrok paní kněžny: Šťasná to žena. Najdete ho na konci knížky Boženy Němcové Babička. A paní Marie Rendlová má této jedné z nejznámějších českých knih přes 400 kusů. Cizojazyčných je 48. Je i majitelkou prvního vydání. Co ji ke sbírání Babičky přivedlo? Kolik stála nejdražší a která je nejpozoruhodnější? Nejen na tyto otázky odpovídala Marie Rendlová v Muzeu rekordů v Pelhřimově, kde proběhl zápis do České knihy rekordů.

Božena Němcová - Babička | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Svoji úplně první Babičku našla v roce 1951 jako dítě pod stromečkem. Byl to výběr z díla Boženy Němcové a jeho součástí byla i Babička. Ne všemu tehdy rozuměla. Ke sbírání Babičky došlo až mnohem později, když jí bylo čtyřicet let.

"Mě se dostala do ruky Babička z roku 1886 a z té jsem byla úplně vykulená, říkala jsem si, kdo ji asi měl v ruce."

Knížku totiž objevila při úklidu strýčkovy kůlny na Šumavě. Dnes Babičky nakupuje v antikvariátech, draží, mění mezi sběrateli.

"Mám 457 vydání Babičky, ale sbírku tvoří 342 knih. Ty ostatní jsou zajímavé vazbou, nebo mě to vydání něčím zaujalo. Ve své sbírce mám i vlepen výstřižek, poděkování Josefa Němce za účast na pohřbu Boženy Němcové."

Sběratelka Babiček Marie Rendlová | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

První vydání dostala darem díky článku

První vydání dostala Marie Rendlová darem. A to díky článku ve Večerní Praze, kde vyprávěla o své sběratelské vášni.

Božena Němcová - Babička | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

"Na základě článku jsem získala darem první vydání, to nejvzácnější. Pro mě to byl šok, protože ta paní, jmenovala se Milena Buzáková, zavolala, že má první Babičku, a že by mně ji poslala. Já jsem jí na to odpověděla, že ji nemohu přijmout. Už v té době byla tato Babička ceněná na 40 tisíc korun. Já jsem jí to zaplatit nemohla, řekla jsem jí, ať ji nabídne někomu k prodeji. To ona odmítla a poslala mě potom balíček. Tam byly ještě asi 4 nebo 5 Babiček, a mezi nimi to první vydání."

Své Babičky zapůjčuje Marie Rendlová i na výstavy. Knížku si přečetla mnohokrát.

Poslední ilustrátorkou Babičky je Míla Fürstová

Sběratelka Babiček Marie Rendlová | Foto: Irena Šarounová, Český rozhlas

Pozoruhodné jsou také ilustrace k Babičce. První sešitová vydání ještě ilustrovaná nebyla. Zřejmě nejznámějším ilustrátorem se stal Adolf Kašpar. Jím ilustrovaná Babička je považovaná za mezník v českém ilustrátorském umění. Známý sochař J. V. Myslbek tehdy dokonce prohlásil, že lituje, že Božena Němcová nevidí tyto perly...

Nespokojenost vyvolaly ilustrace Václava Špály. Málokdo ví, že roku 1940 ilustroval Babičku i malíř Zdeněk Burian. Dalšími byli Max Švabinský, malíř a sklář Martin Velíšek a jako poslední v roce 2022 malířka a grafička Míla Fürstová.