Čtyřlístkový rekordman z Moravy. V unikátním herbáři má už přes 20 tisíc rostlinek

Neuvěřitelnou kolekci více než 20 tisíců čtyřlístků a více lístků představil nedávno sběratel z Břeclavska. V zahradě pelhřimovského Muzea rekordů a kuriozit pak vytvořili 56,1 metru dlouhou stezku štěstí lemovanou čtyřlístky. Kdo se po chodníku, zapsaném do České knihy rekordů prošel, bude prý mít štěstí.

Jaroslav Kosina se svou sbírkou čtyřlístků | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Unikátní kolekci čtyřlístků vytváří Jaroslav Kosina z Mikulčic od roku 1996. Našel jich už 20 036. To ale není všechno, má také přes pět tisíc pětilístků, stovky šestislístků, sedmilístky, osmilístky a dokonce i desetilístek a jedenáctilístek.

„Čtyřlístky zásadně nehledám, vidím je podobně jako spousta lidí u nás v České republice,“ vysvětluje. Sám všechny byliny vylisoval, zalaminoval a uspořádal do kolekce. „Není umění je natrhat, ale dát do takového stavu, aby vydržely, protože to jsou stovky hodin práce převážně po nocích,“ přiznal Jaroslav Kosina.

A kdy se rozhodl sbírat čtyřlístky? Při cestě od autobusu prý uviděl v trávě asi 500 nebo 600 čtyřlístků na jednom místě.

Sbírka čtyřlístků Jaroslava Kosiny z Mikulčic | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

„Volal jsem kvůli tomu do Agentury Dobrý den. Řekli mi, že bych musel hodně přidat na světový rekord, protože v Pittsburghu jeden vězeň chodil 7 roků kolem betonové zdi a našel jich daleko víc. Ale to mě motivovalo, abych měl alespoň český rekord,“ popsal.

Po 26 letech sbírání našel přes 20 tisíc čtyřlístků. Na světový rekord to sice nestačí, přesto jeden čtyřlístkový rekord Jaroslav Kosina má. Získal zápis do České knihy rekordů za 56 metrů dlouhý „chodník čtyřlístkového štěstí“ lemovaný 9998 čtyřlístky zalaminovanými do průhledných fóliích.

Historický čtyřlístek

Sbírka čtyřlístků Jaroslava Kosiny z Mikulčic | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

V Pelhřimově navíc Jaroslav Kosina svou sbírku rozšířil o historický unikát - čtyřlístek nalezený a vylisovaný v roce 1955 na Lipně. Dostal jej od Miroslava Marka, prezidenta Agentury Dobrý den, která je správcem České databanky rekordů a provozovatelem Muzea rekordů a kuriozit. Čtyřlístek byl objevený teprve nedávno v zapomenutém deníku jeho otce z vojny.

„Nápad s takovýmto dárkem přišel i z toho důvodu, že podle starého zvykosloví sice čtyřlístek má přinášet štěstí a tím pádem by ho měl mít pan Kosina nepřeberné množství, jenže to platí pouze o čtyřlístku darovaném. Takže čtyřlístkové štěstí i pro Jaroslava Kosinu, který nepřeberné množství čtyřlístků sám rozdal,“ zdůraznil Miroslav Marek.

Jedenáctilístek ze sbírky Jaroslava Kosiny | Foto: Muzeum rekordů a kuriozit

Podle badatelů se čtyřlístky v populaci jetele vyskytují zřídka. Na každých 10 tisíc třílistých exemplářů připadne jeden čtyřlistý. Právě proto je nalezení čtyřlístku považováno za něco výjimečného.

Podle tradice má čtyřlístek čtyři magické vlastnosti. Spojuje se se štěstím, zdravím, láskou i bohatstvím.