Schillerová obvinila Stanjuru, že chystá daňový balíček, ministr to odmítl

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odmítl tvrzení své předchůdkyně a nynější předsedkyně klubu ANO Aleny Schillerové, že chystá další daňový balíček. Schillerová ho v dnešní Partii na CNN Prima News obvinila, že chce připravit daňové poplatníky o miliardy korun v souvislosti s pronájmy majetku. "To je přímo útok na solar střední třídy," komentovala Schillerová záměr vlády. Novinka by podle ní znamenala zdanění při prodeji v případě, že by vlastník majetek pronajal třeba na jediný den. Uvedla, že i nepodnikatelé si budou muset vést odpisy a zatíží je složitá administrativa.

Její oponent v debatě, místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS), řekl, že o návrhu nemá bližší informace. Původně měl v debatě vystoupit přímo ministr Stanjura, který se ale zúčastnit nemohl. Stanjura na sociální síti X uvedl, že se Schillerová populisticky chytla pouze jedné ze stovek připomínek k doprovodné změně zákonů souvisejících s novým zákonem o účetnictví. Připomínku podle něj už odborníci vypořádali. "Její úporná snaha udělat z technické věci problém politický asi lze připsat horku těchto dní," uvedl ministr financí.

Ministerstvo financí v reakci na výroky z debaty uvedlo, že problém se týká určení nákladů při prodeji nemovitosti. Na problém ho upozornila odborná veřejnost. Ministerstvo chce proto návrh upravit tak, aby zachovalo současný stav osvobození. "V případě fyzických osob a prodeje nemovitosti obecně nadále platí poměrně rozsáhlá osvobození (tzv časové testy), které návrh nemá ambici měnit," uvedlo MF. "Každopádně, co je v této souvislosti naprosto zásadní: majitelé bytů a domů se žádné změny nemusí obávat," stojí v jeho tiskové zprávě.