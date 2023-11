Schorm upozornil na nadměrnou medikaci některých lidí s mentálním postižením

Zástupce veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm upozornil na to, že někteří lidé s mentálním postižením dostávají v zařízeních, ve kterých žijí, vysoké dávky léků na zklidnění. Týká se to zejména lidí s chováním náročným na péči. Podle Schorma je to dosud téměř přehlížený fenomén, zaběhlá praxe se ale musí změnit. Kancelář ombudsmana o tom informovala na svém webu.

Problém nadměrné medikace podle ombudsmanova zástupce vyžaduje systémové řešení. Podle něj se musí lidé, kteří se starají o člověka s náročným chováním, snažit dotyčnému porozumět a podle jeho potřeb přenastavit poskytovanou službu, místo toho, aby ho jen zklidňovali vysokými dávkami léků. "Nezpochybňuji, že v některých případech jsou léky nezbytné. Je ale třeba k nim přistupovat s opatrností jako k přechodnému řešení a k poslední možnosti, když ostatní selžou. Rozhodně se nesmí jednat o první a jediný nástroj podpory, natož o nástroj trvalý," uvedl Schorm.

Kancelář ombudsmana problematiku ilustruje na příbězích dvou mužů, které zaznamenali pracovníci kanceláře při návštěvách zařízení. Oba žijí v ústavu spolu s dalšími desítkami lidí a oba dlouhodobě dostávají několik léků ze skupiny takzvaných antipsychotik. Přitom ani jeden kromě projevů spojených s mentálním postižením a náročného chování nemá žádné duševní onemocnění.