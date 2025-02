Šest největších bank v ČR má za loňský rok o 22 procent vyšší čistý zisk

Šestici největších bank v tuzemsku stoupl v roce 2024 čistý zisk meziročně o 22 procent na 86,1 miliardy korun. O rok dříve to bylo 70,6 miliardy korun. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků bank. Významně se podle expertů na loňském růstu podepsalo snížení úrokových sazeb a aktivita na úvěrovém trhu. "Nárůst zisku bank odpovídá zvýšené ekonomické aktivitě, kterou v uplynulém roce česká ekonomika zažila. Celé hospodářství začalo loni opět růst po dlouhé stagnaci. Úrokové sazby celý rok klesaly. Tím pádem se oživilo i bankovní financování. Lidé i firmy prováděli s bankami více transakcí, a to se projevilo na zvýšeném zisku bank," uvedl analytik Natlandu Petr Bartoň.

Všechny tyto banky budou i z loňských zisků ještě platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Tuto takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Banky loni zaplatily na zálohách na windfall tax 470 milionů korun a v letošním roce by tato částka mohla být podobná, ale spíše nižší. Čistý zisk České spořitelny loni stoupl o 40,5 procenta na rekordních 26,2 miliardy korun, Komerční bance o 10,4 procenta na 17,2 miliardy korun, ČSOB o čtvrtinu na 18,9 miliardy korun. Raiffeisenbank v Česku se zvýšil o 31,9 procenta na 7,25 miliardy Kč.