Seznam Zprávy: Výbuch ve Vrběticích způsobilo nástražné zařízení

Výbuch skladů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku, při kterém v roce 2014 zemřeli dva lidé, způsobilo velmi pravděpodobně nástražné zařízení poté, co pracovníci otevřeli bednu na paletě s municí. Napsal do dnes server Seznam Zprávy s odkazem na policejní usnesení o odložení případu. Policisté v úterý v tiskové zprávě uvedli, že považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde provádělo Rusko vojenské operace. Kriminalisté nemohli zahájit jejich trestní stíhání, protože se podezřelí pohybují v Rusku, které s českou policií odmítlo spolupracovat.

Podle sedmačtyřicetistránkového usnesení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, se policistům podařilo s vysokou mírou pravděpodobnosti vyloučit, že by k výbuchu mohlo dojít neopatrnou manipulací. K explozi podle nich došlo poté, co dva zaměstnanci nájemce skladu, společnosti Imex Group, chtěli zapáskovat paletu s municí připravenou k expedici.