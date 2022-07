Síkela: Výjimky z omezení spotřeby plynu by neměly ohrozit stanovený cíl úspor

MInistři energetiky zemí Evropské unie by se dnes měli shodnout na pravidlech omezení spotřeby plynu přijatelných pro všechny unijní státy. Novinářům to před jednáním řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela, který v rámci českého předsednictví sedmadvacítky bude poprvé jednání s kolegy řídit. Výjimky požadované řadou zemí by podle něj neměly ohrozit původně stanovený cíl úspor. Podle eurokomisařky pro energetiku Kadri Simsonové se členské státy musejí připravit na další omezení dodávek plynu z Ruska. Zatím poslední oznámení o snížení přísunu suroviny plynovodem Nord Stream 1 na pětinu kapacity je motivováno politickými, nikoli technickými důvody, dodala komisařka. Evropská komise (EK) minulý týden navrhla, aby členské země sedmadvacítky kvůli očekávanému výpadku dodávek z Ruska omezily od srpna do března spotřebu plynu o 15 procent proti průměru z minulých pěti let. Zatímco tento cíl by měl být dobrovolný, unijní exekutiva chtěla mít možnost po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, a učinit tak snížení spotřeby v celé EU povinným. Zástupci členských zemí se podle diplomatických zdrojů v pondělí večer po tlaku řady členských zemí shodli na kompromisním návrhu, který zahrnuje požadavky těchto států. Počítá například s tím, že stav plynové nouze nebude vyhlašovat komise, ale že k němu bude potřeba souhlas většiny zemí. Zahrnuje také výjimky ze stanovených cílů pro státy, které nejsou plně napojeny na unijní plynovou infrastrukturu.