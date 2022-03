Skanzen v Přerově nad Labem zahájí sezonu tradiční velikonoční výstavou

Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem na Nymbursku se letos pro návštěvníky otevře 18. března tradiční velikonoční výstavou Jaro na vsi. Loni navštívilo nejstarší český skanzen 24.555 lidí, zhruba o 10.000 více než v roce 2020, ale téměř o polovinu méně než v posledním předcovidovém roce 2019. Letošní sezona by se mohla programem i počtem návštěvníků přiblížit k době před covidem. ČTK to řekl ředitel Polabského muzea Jan Vinduška. Výstavou Jaro na vsi zahájí skanzen sezonu již potřicáté. "Je to velká výstava instalovaná do všech chalup v areálu skanzenu, v interiérech jsou scény ze života našich předků, předvádějící všechny staré krajové zvyky a obyčeje spojené s jarem a Velikonocemi," řekl Vinduška. Jaro na vsi doplní sezonní výstava zaměřená na historii piva a pivovarnictví na Nymbursku.

Historické chalupy používají jako kulisy i čeští filmoví tvůrci, například režisér Zdeněk Troška natočil v přerovském skanzenu už pět filmových pohádek.