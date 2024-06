Školní maturitu by mohla nahradit komplexní absolventská práce

Školní maturitu by mohla nahradit takzvaná komplexní absolventská práce s obhajobou. Zejména u odborných studijních oborů s maturitou by změna mohla umožnit provázání závěrečné zkoušky s praxí. Přinést by to mohla novela školského zákona, kterou ministerstvo chce předložit do konce měsíce. Novelizovat chce ministerstvo i zákon o vysokých školách, upravit by se mělo postavení Národního akreditačního úřadu. Plánované legislativní změny dnes představili ministr školství Mikuláš Bek (STAN) a jeho náměstek Jiří Nantl (ODS).

Komplexní absolventská práce by podle Nantla byla formou školní části maturitní zkoušky. "Jednotlivé předměty by se neověřovaly odděleně klasicky, ale prostě tím, že by ten student prokázal schopnost provázat schopnosti a dovednosti v jedné práci," řekl. Novela by zároveň podle něj měla přinést možnost nahradit školní zkoušku nebo její část mezinárodně uznávaným certifikátem. Tuto možnost mají nyní studenti u zkoušky z cizího jazyka, podle Nantla by se mohla týkat například i IT dovedností.