Maturita dopadla pro studenty lépe než loni. V Brně si vyzkoušeli italskou maturitu

Studenti byli u maturit úspěšnější než loni. V Česku je povinná maturita z českého jazyka a literatury. Druhý předmět si studenti volí mezi matematikou a cizím jazykem. Většina z těch, co šli ke zkoušce poprvé, si zvolila angličtinu, matematiku jen 18 procent.

Maturitní zkouška z matematiky | Foto: Šárka Škapíková, Český rozhlas

Letos maturovalo zhruba 75.600 studentů. Co se týče didaktických testů z češtiny, neúspěšných bylo jen 2,8 procenta žáků. Zlepšili se i v matematice. Tu letos neudělalo necelých pět procent, zatímco loni přes 12 procent. Naopak mírně stoupla neúspěšnost v jazycích na 3,6 procenta. Maturitní testy se podle vyhlášky z roku 2020 už neznámkují, ale hodnotí se procenty a slovy "uspěl" či "neuspěl".

Analytička neziskové organizace EDUin Nikola Šrámková uvedla, že současná podoba maturity je stále příliš zaměřená učení se informací zpaměti. Maturitní zkouška by podle ní měla lépe odrážet nejen osvojené učivo, ale také ověřovat dovednosti a schopnosti žáků.O to se v rámci pilotního projektu snaží brněnské gymnázium ve Vídeňské ulici. Spolupracuje s lyceem v italském Livornu.

V Brně si vyzkoušeli italskou maturitu

Z Brna se do něj zapojila třída šestiletého studia zaměřená na programování a z Itálie třída specializovaná na moderní výzkum v oblasti přírodních věd. Projekt se soustředil na propojení matematiky, fyziky a programování. Bývalá absolventka brněnského gymnázia Hana Mašková je dnes učitelkou právě v Livornu, a déle než 30 let tu učí matematiku a fyziku.

Maturitní zkouška | Foto: Filip Jandourek, Český rozhlas

"Škola má sedm výběrových tříd a na matematicko-fyzikální úrovni probíráme spoustu vysokoškolských témat. Obávali jsme se trochu, jak to čeští studenti zvládnou, také s ohledem na to, že jsou o rok mladší. Výsledky ale přesáhly naše očekávání. Úroveň znalostí byla na extrémně vysoké úrovni a všechny děti k řešení úloh přistupovaly konstruktivně, cílevědomě a s touhou osobního růstu," uvedla Hana Mašková.

Studenti si společně vyzkoušeli také obdobu italské ústní maturity. "Student si vylosuje jedno téma, což může být třeba jen slovo, a za deset minut jej musí prolnout do všech šesti až osmi maturitních předmětů a pak o tom 50 minut mluvit. Hodnotí se přitom právě to, jak téma dokáže mentálně propojit a ukázat, že nad ním uvažovali," dodala Hana Mašková. Italští žáci ocenili dobrou úroveň angličtiny českých protějšků.

Teď jsou na řadě ústní zkoušky

V současné době maturanti skládají ústní maturitní zkoušky, které se konají do 10. června. Například na lesnické škole v Hranicích, jediné na Moravě, skládají studenti i praktickou maturitu. Vzhledem ke svému zaměření ji skládají v terénu. Jak taková maturita v lese vypadá, vysvětluje ředitel školy Lukáš Kandler.

Lukáš Kandler | Foto: SLŠ Hranice

"Tahají si otázky z pěstování lesa, ochrany lesa, myslivosti, lesních staveb, hospodářské úpravy lesa a poznatky aplikují v těch daných porostech, čili řeší konkrétní problém v daném porostu."

A jaké má šance student, který u maturity neuspěl? Může zkoušku opakovat z části předmětů, kde se mu nedařilo. A čas má po dobu 5 let po ukončení studia. A pokud to nestihne, ani tehdy není nic ztraceno. Může se přihlásit do vyššího ročníku na jakékoliv střední škole, o čemž rozhoduje její ředitel, a znovu se přihlásit k maturitě.