Školství bude mít rozpočet o čtyři miliardy korun vyšší, schválila to vláda

Vláda schválila zvýšení rozpočtu ministerstva školství o čtyři miliardy korun. Ministr Mikuláš Bek (STAN) to napsal na sociální síť X. Část peněz má jít na platy nepedagogických pracovníků. Rozpočet bude podle Beka nakonec počítat se snížením počtu jejich míst o 8 tisíc, původně to mělo být 17 tisíc. Podle Beka se tak budou škrtat jen o neobsazené pozice. Asi miliardu korun by podle ministra měly dostat také vysoké školy. Ty by část navýšení rozpočtu měly využít ke snížení rozdílů platů vysokoškolských učitelů. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před jednáním kabinetu uvedl, že pro jeho stranu jsou důležité z hlediska financí nejen platy, ale také rozvoj infrastruktury a modernizace. "V rámci evropských programů IROP máme modernizace učeben a vybavení škol v regionech, městech. Zájem je o to obrovský, protože technologický deficit je velký," dodal.

Školské odbory požadovaly navýšení rozpočtu o šest miliard korun. Bek chce o dalších penězích na vzdělávání vyjednávat i později. Potřeba jsou podle něj hlavně na dostavbu škol - hlavně mateřských a těch v okolí velkých městech.