Skopeček: Poslanci ODS a TOP 09 dál pracují na návrhu výpovědi bez udání důvodu

Poslanci koaličních ODS a TOP 09 dál pracují na návrhu výpovědi bez udání důvodu, který by se doplnil do projednávané flexinovely zákoníku práce. Mají několik verzí. Odstupné při okamžitém propuštění by mělo být mnohem vyšší a platily by i další pojistky. Na tiskové konferenci poslanců SPOLU ve Sněmovně to řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Vládní lidovci podle místopředsedy jejich klubu Michaela Kohajdy se záměrem nesouhlasí. Proti výpovědi bez udání důvodu se staví odbory. Hrozí protesty. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně uzákonění odmítl.

Podle navrhované flexinovely by se zkušební doba mohla prodloužit ze tří na čtyři měsíce. Výpovědní lhůta by nově začínala doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc. Zaměstnavatelé by museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. Někteří pracovníci by mohli výdělek dostávat v eurech. Na brigády o letních prázdninách by se mohlo začít chodit od 14 let.