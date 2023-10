Skoro 400 nelegálních migrantů zadrželi policisté od znovuzavedení kontrol na česko slovenských hranicích

Od znovuzavedení namátkových kontrol na česko - slovenské hranici zadrželi policisté 380 nelegálních migrantů. Českému rozhlasu to řekl ředitel služby cizinecké policie Aleš Benedikt. Všichni podle něj mířili přes Česko dál na západ. O pokračování kontrol by měla dnes rozhodnout vláda, zatím mají pokračovat minimálně do pátku. S prověřováním cizinců na hranicích policisté začali začátkem října. Podle Benedikta jde nejčastěji o Syřany, Turky a Afhgánce.

Jen o víkendu odhalila 112 běženců a zajistila 12 převaděčů. Počty zajištěných běženců jsou nyní ale stále výrazně nižší oproti loňskému podzimu, kdy vrcholila migrační vlna. Vláda tehdy kvůli rostoucímu počtu běženců zavedla dočasné kontroly na hranicích, kde policisté zpočátku zajistili i více než 100 migrantů denně.