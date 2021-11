Snowboardcrossařka Samková vyhrála na olympijské trati úvodní závod zimy

Snowboardcrossařka Eva Samková vyhrála na trati v čínském Secret Garden, kde se v únoru pojede o olympijské medaile na hrách v Pekingu, úvodní závod nového ročníku Světového poháru. Úřadující držitelka velkého glóbu tak oslavila osmnáctý triumf v seriálu.

Osmadvacetiletá Samková ovládla na dlouhé trati suverénně čtvrtfinále i semifinále. Jen ve finále chvilku vedení ztratila, ale Charlotte Bankesovou z Británie vzápětí podjela v pravotočivé zatáčce a cílem projela první. Druhá skončila Bankesová a třetí byla Italka Michele Moioliová.

"Určitě je to povzbuzení. Byl to první závod a vím, jak jsem na tom. Cítím se dobře, ale je to pořád testovací závod pro olympiádu a na hrách to bude něco jiného," řekla Samková. Svěřenkyně trenéra Marka Jelínka se dostala na stupně vítězů v SP potřicáté.