Soud i napodruhé potrestal vězením exšéfa českého fotbalu Peltu

Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta by měl jít na 6 let do vězení. V kauze rozdělování sportovních dotací ho nepravomocně potrestal Městský soud v Praze. Uložil mu i peněžitý trest 5 milionů korun. Vinná je podle soudu taky exnáměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová. Podle rozsudku si má odpykat šest a půl roku za mřížemi. Stejně soud rozhodl i poprvé v roce 2021. Soud naopak osvobodil šéfa České unie sportu Miroslava Janstu, unii i Fotbalovou asociaci ČR. Obžaloby zprostil taky tajemníka unie Jana Boháče a bývalého šéfa ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu. Rozhodnutí není pravomocné.

Státní zástupce navrhl pro Peltu devět let vězení a zaplacení 25 milionů korun, pro Kratochvílovou deset let vězení a zaplacení šesti milionů.