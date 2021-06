Soud: Ministerstvo zdravotnictví diskriminovalo lidi s potvrzenými protilátkami proti nemoci covi-19

Ministerstvo zdravotnictví diskriminovalo lidi, kteří měli laboratorně potvrzený vysoký počet protilátek proti nemoci covid-19. Vyplývá to z rohodnutí Nejvyššího správního soudu. Ten dnes /30.6./ zpětně konstatoval, že květnové opatření ministerstva nebylo zákonné. Rezort v něm jako podmínku vstupu do vnitřních prostor a na akce vyžadoval negativní test, očkování nebo prodělanou nemoc covid-19, nikoliv prokázané protilátky. Na soud se obrátil lékař, který v minulosti nebyl pozitivně testovaný ani očkovaný, měl ale vysoké protilátky proti nemoci. Muž poukazoval právě na diskriminaci a na to, že ministerstvo opatření řádně nezdůvodnilo. Podmínky se týkaly například vstupu do restaurací nebo účasti na kulturních akcích, jako josu třeba koncerty nebo divadelní představení.