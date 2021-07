Soud zrušil povinnost nošení respirátorů uvnitř, ministerstvo opatření upraví

Nejvyšší správní soud zrušil povinné nošení respirátorů ve vnitřních prostorech. Rozsudek ale začne platit až za tři dny, ministerstvo zdravotnictví proto má čas upravit opatření, které podle soudu nebylo dostatečně odůvodněné. Soudce navíc v rozsudku napsal, že ministerstvo rozhodnutí soudu "systematicky igoruje". Příště už by tak soud mohl rušit opatření hned, bez odkladu. Nejvyšší správní soud totiž už dřív vynesl dvě podobná rozhodnutí. Ministerstvu opakovaně vytýkal nedostatky v odůvodnění. Resort je ale podle něj neodstranil. Podle NSS má opakované nerespektování závěrů soudu za následek právní nejistotu. Důsledkem jsou také zbytečně vynaložené náklady státu na prohrané soudní spory a zahlcování systému správního soudnictví, kdy NSS opakovaně poukazuje na stejná pochybení.

Ministerstvo zdravotnictví doplní odůvodnění opatření o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech podle požadavků Nejvyššího správního soudu (NSS). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že si neumí představit, že by v Česku neplatilo. Uvedl, že opatření není ve světě žádnou výjimkou a je otázkou, jak podrobné zdůvodnění už bude soudu stačit. "Požádal jsem kolegy, aby to zanalyzovali, aby to odůvodnění, které musíme doplnit do tří dnů, skutečně odpovídalo těm předchozím rozsudkům," řekl Vojtěch.