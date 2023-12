Čeští hokejisté porazili na úvod Švýcarských her Finsko 2:1 a vyhráli tak i čtvrtý zápas sezony. Finové v pražské O2 areně vedli, obrat v domácí premiéře kouče Radima Rulíka, jenž tak zůstává od nástupu na reprezentační střídačku stoprocentní, zařídili David Tomášek a Ondřej Kovařčík.

Plzeňští fotbalisté v závěrečném šestém kole skupiny Evropské konferenční ligy doma porazili Astanu 3:0 a vyhráli i šesté utkání. Při premiéře v hlavní fázi třetí nejvyšší evropské soutěže tak s 18 body vyrovnali rekord londýnského West Hamu z minulé sezony. Dvě branky vstřelil střídající Jhon Mosquera. Poprvé v samostatné historii si jarní fázi pohárů zahrají tři české týmy. Vedle Plzně uspěly v Evropské lize pražské celky Slavia se Spartou.

Fotbalisté pražské Sparty zvítězili v závěrečném 6. kole skupiny C Evropské ligy na hřišti Arisu Limassol 3:1 a z druhého místa postoupili do úvodního vyřazovacího kola soutěže. Fotbalisté Slavie doma rozdrtili Servette Ženeva 4:0. Pražané poprvé v klubové historii vyhráli v pohárech skupinu a postoupili přímo do jarního osmifinále.