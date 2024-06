Stát chystá změny na středních a vyšších odborných školách, do výuky by se měly více zapojit firmy

Školy by měly do budoucna připravovat víc technických odborníků. Těch je podle firem na trhu práce nedostatek. Ministerstvo školství kvůli tomu chystá změny ve vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Například na středních školách, by se měly do výuky více zapojit firmy. Obory na vyšších odborných školách by zase měly více odrážet potřeby státu například v jaderné energetice nebo výrobě čipů a taky zkrátit přípravu technických odborníků. „I v zahraničí významná část personálu například v továrnách vyrábějících čipy jsou vysoce kvalifikovaní lidé, kteří procházejí třeba po maturitě dvouletými studijními programy, které se zatím v České republice nedařilo etablovat,“ uvedl k chystaným změnám ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Například na vysokých školách zájem studentů o technické obory podle dat Českého statistického úřadu dlouhodobě klesá.