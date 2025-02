Statistika: Největším zdrojem ropy do Česka bylo loni opět Rusko, jeho podíl ale postupně klesá

Největším zdrojem ropy do Česka bylo loni opět Rusko, jeho podíl ovšem postupně klesá. Celkem loni z Ruska přiteklo 2,7 milionu tun ropy, což bylo zhruba 42 procent celkového dovozu do ČR. Zároveň šlo ale meziročně o pokles o 37 procent. Spolu s tím kleslo i využití ropovodu Družba. Stoupá naopak dovoz ropy z dalších zemí, především pak z Ázerbájdžánu, jehož podíl dodávek je už těsně za Ruskem. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu. Celkově bylo loni do Česka dovezeno více než 6,5 milionu tun ropy. Meziročně jde o propad dovozu o 12 procent.