Státní památky do konce srpna navštívilo 3,3 milionu turistů, o osm procent víc než loni

Státní památky navštívilo letos do konce srpna 3,3 milionu turistů. Je to o osm procent víc než za prvních osm měsíců loňského roku, stále ale o 20 procent méně než v předcovidovém roce 2019. Novinářům to řekla Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ), který státní památky spravuje. Nejvíce lidí přišlo na památky tradičně v době letních prázdnin, bylo to 1,9 milionu návštěvníků. Nejnavštěvovanějším objektem NPÚ za prvních osm měsíců letošního roku byl s 270.000 návštěvníky zámek Lednice. Za ním následují zámky Český Krumlov a Hluboká, hrad Karlštejn a zámek Valtice. Státním památkám podle ředitelky NPÚ stále chybějí zahraniční turisté. V posledním roce, který nebyl ovlivněn pandemií nemoci covid-19, tedy v roce 2019, navštívilo státní hrady a zámky pět milionů lidí. Za celý rok 2022 to bylo 3,8 milionu lidí.