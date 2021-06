Stav veřejných financí se podle rozpočtové rady za uplynulý rok zhoršil

České veřejné finance jsou při nynějším nastavení rozpočtové politiky a výdajů nadále dlouhodobě neudržitelné. Situace se navíc za poslední rok výrazně zhoršila nejen vlivem pandemie, ale i kvůli krokům vlády, jako byl například pokles zdanění. V každoroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to uvedla Národní rozpočtová rada. Zároveň upozornila, že největším problémem pro vývoj veřejných financí do budoucna je stárnutí populace, což bude vyžadovat zejména úpravu důchodového systému. Takzvaná dluhová brzda se může podle dnešní zprávy prolomit již v roce 2024, tedy o 19 let dříve, než je uvedeno v projekci z loňského roku.

"Jediný nepříznivý rok stačil na to, aby se náraz na dluhovou brzdu přiblížil o téměř dvě dekády. Veřejné finance se dostaly pod obrovský tlak kvůli koronavirové pandemii, nicméně fiskální politika během krizového období bohužel obsahovala i nákladná opatření, jež s pandemií nesouvisela," uvedla předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová. Podle ní šlo například o snížení zdanění příjmů fyzických osob a zrušení superhrubé mzdy nebo navyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace. Plán na ozdravení veřejných financí přitom podle rady stále chybí.

Schillerová: Strukturální saldo by mělo klesat o půl procenta ročně

Doporučovaná konsolidace za horizont funkčního období úřadující vlády není vhodná, protože bez širokého a stabilního celospolečenského konsenzu je dlouhodobě neudržitelná. V reakci na zveřejněnou zprávu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upozornila, že MF počítá konsolidací, v rámci které by strukturální saldo mělo klesat o půl procentního bodu ročně. "Tento postup je plně v souladu s doporučeními respektovaných světových ekonomických pracovišť a Evropské komise, které vydala ke Konvergenčnímu programu České republiky," uvedla. Schillerová plánuje, že provozní výdaje státu budou fakticky klesat, zmrazení platů úředníků, státních zaměstnanců a ústavních činitelů.

Kritické hodnocení stavu veřejných financí Národní rozpočtovou radou odpovídá aktuální situaci a je zcela oprávněné. K dlouhodobému problému souvisejícímu se stárnutím populace se nyní přidaly i problémy související s přístupem současné vlády, která svými kroky stav veřejných financí ještě zhoršila. Vyplývá to z vyjádření ekonomů oslovených ČTK. Podle nich tak vláda vzešlá z podzimních voleb bude muset přijmout zásadní opatření ke konsolidaci veřejných financí.