STEM/MARK: Eurovolby by stále vyhrálo ANO, konkurence se ale přiblížila

Volby do Evropského parlamentu by nyní vyhrálo s 26,1 procenty hlasů hnutí ANO před koalicí Spolu (ODS, TOP09 a KDU-ČSL), kterou by volilo 22,3 procenta českých občanů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK. V porovnání s dubnovými daty si ANO mírně pohoršilo, naopak SPOLU a Piráti zaznamenali růst preferencí. Do Europarlamentu by se pak dostalo ještě hnutí STAN, koalice SPD a Trikolory, koalice Stačilo! V čele s komunisty a koalice Přísahy a Motoristů sobě.

Volby do Evropského parlamentu se v ČR uskuteční 7. a 8. června. Účast odhaduje agentura STEM/MARK na 30 až 35 procent. Vychází se statistik z předchozích let. Aktuálního průzkumu se účastnilo zhruba 1400 osob starších 18 let.