Strany půl roku před volbami ladí kandidátky, jasno chtějí mít většinou do léta

Zhruba půl roku před očekávaným termínem letošních sněmovních voleb jsou v pokročilé fázi také přípravy jednotlivých kandidátních listin. Lídři ODS, lidovců a TOP 09 v tomto týdnu stvrdili společnou kandidaturu koalice Spolu, její kandidátky chtějí podle koaliční smlouvy dokončit do konce dubna. Hnutí ANO, které už dlouhodobě vede v průzkumech veřejného mínění, by mělo mít kandidátky hotové v květnu. V případě STAN se s dokončením počítá až zhruba do konce června. Do začátku letních prázdnin chce mít hotovo i hnutí SPD, které na své listiny nasadí i kandidáty Svobodných, Trikolory a PRO.

Prezident Petr Pavel má čas vyhlásit volby do léta, vydání příslušného rozhodnutí ve Sbírce zákonů bude znamenat oficiální začátek kampaně se všemi povinnostmi včetně dodržování finančních limitů. Strany mohou v kampani utratit maximálně 90 milionů korun. Koalice Spolu respektuje, že Pavel zatím termín nevyhlásil, řekla ČTK zástupkyně mluvčího ODS Annie Drbohlavová. "O konkrétním termínu s námi nejednal. Jsme připraveni vést kampaň bez ohledu na datum vyhlášení voleb," uvedla.