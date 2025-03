Svaz: hrozba Trumpových cel může mít vážné následky pro české vinaře

Zavedení cel na všechna vína a další alkoholické nápoje z Evropské unie, kterými hrozí americký prezident Donald Trump, by mělo pro český, ale i evropský trh s vínem katastrofické následky. ČTK to řekl prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Pro trh s lihovinami by to znamenalo omezení nabídky alkoholu z USA a omezení exportu pro české lihovarníky, vyplývá z vyjádření odborníků a analytiků, které ČTK oslovila. Trump hrozí clem ve výši 200 procent, pokud EU nezruší clo na americkou whisky. Oznámil to už dříve v příspěvku na své sociální síti Truth Social.

Česko podle Chlada vyváží do USA vína za přibližně 12 milionů korun ročně. Omezení exportu by negativně ovlivnilo několik desítek vinařství, která by si s tím ale dokázala poradit, řekl. "Větší problém by představovala redistribuce vína z celé unie, které nyní míří do USA, na její vnitřní trh. Už nyní musíme cenově bojovat se zahraničními víny. Po uzavření přístupu na trh v USA by tato vína náš trh zaplavila, což by bylo katastrofální," uvedl Chlad. Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky do Spojených států putuje téměř třetina exportů vín z EU, do problémů by se tak mohla dostat zejména evropská vinařství závislá na vývozu do USA.