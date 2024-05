Tajné dopisy ukazují, že Zeman žádal o abolici v případu vrbětické zprávy i u úniku z BIS

Miloš Zeman chtěl ve funkci prezidenta znemožnit policejní stíhání také v případech úniku informací BIS a skartace zprávy o explozích v muničních skladech ve Vrběticích. Dopisy s jeho rozhodnutími zveřejnil server iROZHLAS.cz. Dříve utajovaná korespondence měla zajistit beztrestnost hlavně Zemanovu kancléři Vratislavu Mynářovi. Takzvané abolice by musel tehdy podepsat i premiér Petr Fiala (ODS), který to odmítl. O těchto dopisech média informovala už dříve, Zeman to popíral.

Prezident má pravomoc udělovat milosti, amnestie a abolice. Pro amnestii a abolici potřebuje spolupodpis předsedy vlády. „Nařizuji, aby se nepokračovalo v trestním řízení a nezahajovalo se trestní stíhání,“ uvedl tehdy Zeman ve svých rozhodnutích. Beztrestnost se měla týkat všech podezřelých v obou případech. Vyšetřování úniku informací z BIS vyvolalo Zemanovo veřejné prohlášení, že se dozvěděl o odposleších sebe i svého okolí ze strany BIS. V hledáčku kriminalistů byl totiž v případu dokumentů o Vrběticích i hradní aparát v čele s Mynářem.