Tenisté vstoupí do Davisova poháru klíčovým utkáním se Španělskem

Čeští tenisté dnes vstoupí do finálového turnaje Davisova poháru a hned v úvodu je čeká zřejmě klíčový souboj o postup ze skupiny C. Ve Valencii vyzvou domácí výběr Španělska, který se musí obejít bez druhého hráče světa a wimbledonského vítěze Carlose Alcaraze. Dalšími soupeři budou Korea a Srbsko, v jehož sestavě by měla být světová jednička Novak Djokovič. Češi jsou ve finálovém turnaji Davisova poháru po dvou letech, v roce 2021 nestačili na Velkou Británii a Francii. Letos se mezi elitu probojovali díky únorové kvalifikaci, v níž zvítězili v Portugalsku 3:1. Se Španělskem se utkají po devíti letech. Českou jedničkou bude nyní třicátý hráč světa Jiří Lehečka. V týmu je také Tomáš Macháč (119.), osmnáctiletý Jakub Menšík (151.) a deblový specialista Adam Pavlásek. Hraje se na dva vítězné zápasy, po dvou dvouhrách případně rozhodne čtyřhra.