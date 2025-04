Ukrajinský ministr: ČR s podporou EU investuje 100 milionů eur do obnovy ukrajinských nemocnic

Česko v rámci unijního programu Nástroj Evropské unie pro Ukrajinu investuje 100 milionů eur (2,5 miliardy korun) do obnovy ukrajinských nemocnic. Uvedl to ukrajinský ministr zdravotnictví Viktor Ljaško, který se společně se svým českým protějškem Vlastimilem Válkem v Kyjevě zúčastnil podnikatelského fóra. "Česká republika je potenciálně připravena financovat modernizaci 13 nemocnic v sedmi oblastech Ukrajiny v rámci programu Nástroj EU pro Ukrajinu. K dnešnímu dni je předběžně dohodnuto financování šesti projektů v celkové výši více než 100 milionů eur," napsal Ljaško na facebooku. Ukrajina se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské invazi, během které bývají v napadené zemi zasažena i zdravotnická zařízení. Naposledy minulý týden ukrajinská armáda informovala, že Rusko zasáhlo vojenskou nemocnici v Charkově. České ministerstvo zdravotnictví v pondělí informovalo, že Válek je od neděle do čtvrtka na návštěvě Ukrajiny. Jeho pracovní program zahrnuje návštěvu několika nemocnic, jež Česko s podporou EU pomáhá rekonstruovat, a také setkání s ukrajinskými činiteli.