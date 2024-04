Uměleckoprůmyslové museum v Praze hostí výstavu Český porcelán tří století

V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze dnes začíná výstava Český porcelán tří století. Zájemcům do neděle 8. září přiblíží vývoj porcelánu vyrobeného na území Čech od jeho počátků k dnešku. Výstava v Praze je druhým výstupem společného projektu českých muzeí s německým Porzellanikon – Státním muzeem porcelánu v Selbu a Hohenbergu an der Eger, kde se loni uskutečnila první část věnovaná výhradně českému porcelánu 19. století. Od 13. prosince do 27. dubna příštího roku bude pokračovat v Západočeském muzeu v Plzni, kde šířeji představí tvorbu českého figurálního porcelánu. Expozice v Praze představí ucelenou historii českého a československého porcelánu poprvé z hlediska výtvarného vývoje, tedy prostřednictvím vzhledu porcelánových výrobků typického pro určitá období. Na poměrně malém prostoru provede návštěvníka proměnou tvarů a dekorů stolního i ozdobného porcelánu v různých etapách. Upozorní na zajímavá řešení a významné mezníky. Návštěvníci například na výstavě uvidí nejstarší porcelánový výrobek z Čech, koflík s nápisem Vivat Böhmen z roku 1794, proslulé soupravy pro císaře Ferdinanda I. a hraběte Thuna nebo soupravy a plastiky, které reprezentovaly československý porcelán na EXPO 58 v Bruselu či na XII. Trienále v Miláně v roce 1960.