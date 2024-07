Úroda ovoce v ČR kvůli mrazům letos klesne o 77 procent na 31.430 tun

Úroda ovoce v ČR letos kvůli silným jarním mrazům klesne v porovnání s pětiletým průměrem o 77 procent na 31.430 tun ze 138.963 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). ČTK to dnes řekla mluvčí ústavu Ivana Kršková. Podle ovocnářů jde o jedno z největších poškození tuzemské úrody za posledních sto let.

Ústav nevylučuje, že propad úrody bude ještě vyšší. Očekává také výrazně negativní dopad na kvalitu ovoce. "Při kontrolách v produkčních sadech jsou ve větší míře zaznamenávány také deformace plodů. Navíc v některých oblastech stále probíhá pozvolný propad plodů poškozených chladem, tudíž je možné předpokládat ještě větší snížení výnosu," uvedla Kršková.