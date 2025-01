Úroda ovoce v ČR loni kvůli mrazům klesla o 65 procent, byla nejnižší za 100 let

Úroda ovoce v ČR loni kvůli silným jarním mrazům klesla v porovnání s průměrem předchozích pěti let o 65 procent na 48.058 tun ze 138.445 tun. Byla nejnižší za posledních 100 let. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou dnes zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Dubnové mrazy přišly v momentě, kdy vegetace byla díky teplému počasí téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly v květu všechny ovocné druhy.

Ovocnáři škody z mrazů odhadli zhruba na 1,3 miliardy korun. Na kompenzace jim Evropská unie a Česká republika vyčlenily 445 milionů korun, o podporu požádalo 539 pěstitelů. Nejvíce, 341 milionů korun, by měli obdržet pěstitelé jabloní, kteří mají škody největší. V Česku je zhruba 750 ovocnářských podniků. Peníze by měly ovocnářům pomoci přežít a založit novou úrodu na letošní rok, uvedl předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.