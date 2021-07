V Bělé pod Pradědem pokračuje úklid po vydatných deštích a mapování škod

Vysoušení objektů i mapování škod čeká dnes obyvatele Bělé pod Pradědem na Jesenicku, kde po vydatných deštích vystoupala v neděli dopoledne hladina řeky Bělé až na třetí povodňový stupeň. Voda způsobila škody na silnicích i mostcích, zaplavila garáže či sklepy řady objektů. Podle starosty Miroslava Kružíka bude potřeba opravit také koryto řeky.

Lidé, které v uplynulých dnech postihly bleskové povodně na severu Čech, mohou žádat úřad práce o mimořádnou dávku pomoci. Může činit až 57.900 Kč. V obcích Dolní Poustevna a Lobendava na Děčínsku vyřizují podporu od státu mobilní týmy úředníků.

"Teď teprve nastane ta práce, čeká nás to nejtěžší. Voda opadla, nyní teprve jdou vidět škody. Máme tady zástupce Povodí Odry i zástupce kraje. Škody máme na komunikacích, část je obecních, část církevních. Zasaženy byly i rodinné domky, kam se voda dostala do sklepů a garáží. Voda se odčerpávala ještě v neděli, nyní je čeká vysoušení. Týká se to asi 50 rodinných domků a některých rekreačních objektů," uvedl starosta.