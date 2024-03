V Cannes se bude promítat krátký film české režisérky Kernové

Krátký film Ztracennosti české režisérky a herečky Anety Kernové se bude v květnu promítat na mezinárodním filmovém festivalu v Cannes ve Francii. Film nebude soutěžní, představí se v sekci short film corner a bude se promítat opakovaně. Tématem černobílého filmu Ztracennosti je podle jeho tvůrkyně hledání spokojenosti, dosažení pomyslného úspěchu i užívání si života. Hlavní hrdina se noří do svého podvědomí, pátrá v něm po smyslu svého života a hledá příčiny své nespokojenosti.

Snímek vznikl v rámci soutěžního filmového festivalu 48 Hour Film Project, kdy mají týmy pouhé dva dny na vytvoření filmu na zadané téma se stopáží od čtyř do sedmi minut. Kernová společně s filmovou produkcí More is More loni vyhrála hlavní cenu a se snímkem reprezentovala Česko na mezinárodním festivalu Filmapalooza v Lisabonu. Tam ji pořadatelé v konkurenci 440 snímků vybrali k projekci v Cannes.