V centru Prahy protestovaly tisíce lidí proti vládě

Na Václavském náměstí v Praze se v sobotu podle policie sešly tisíce lidí, kteří protestovali proti vládě. Demonstraci svolala neparlamentní strana PRO. Po projevech se lidé vydali centrem města směrem k ministerstvu vnitra na Letné. Akci zorganizovala neparlamentní strana PRO. Ta chce například demisi vlády nebo odstoupení od obranné smlouvy se Spojenými státy. Předseda uskupení PRO Jindřich Rajchl ve svém projevu kritizoval politiku české vlády a hlavně premiéra Petra Fialu (ODS). "Nechceme vládu EU, nechceme vládu americkou ani vládu ukrajinskou, nechceme vládu ruskou ani čínskou, chceme vládu České republiky, českých občanů," řekl. Kritizoval, že Češi mají vysoké ceny energie nebo to, že ČR je podle něj jediný stát v Evropě, který se ekonomicky nevrátil na úroveň před pandemii nemoci covid-19. Z toho všeho Rajchl viní Fialovu vládu, lidé skandovali "Demisi!". Tisícihlavý dav pak prošel Prahou a před 18:00 dorazil na Letnou. Zastavil se u sídla ministerstva vnitra, jehož šéf Vít Rakušan (STAN) byl jedním z cílů kritických projevů řečníků. Lidé pak pokračovali dále na Letenskou pláň. Dav také cestou skandoval "Rakušan do basy!" a opakoval výkřiky o tom, že by vláda měla podat demisi. Cesta z Václavského náměstí po magistrále a Veletržní ulicí trvala kolem hodiny a přestože policie postupně uzavírala silnice po trase pochodu, v centru vznikaly kolony aut.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnešní shromáždění proti vládě v centru Prahy zaznamenal jen okrajově. Byl na Dnech NATO, kde podle něj lidé vyjadřovali podporu členství Česka v Severoatlantické aliance i krokům jeho vlády. Fiala to napsal ve vyjádření pro ČTK.