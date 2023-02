V Česku chybí až 15 tisíc míst v domovech pro seniory

V českých domovech pro seniory chybí 10 až 15 tisíc míst - někteří lidé proto čekají na ubytování i několik měsíců. Celkem teď o místo žádá 70 tisíc lidí. Českému rozhlasu to řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Míst by podle něj mohlo přibýt do tří až čtyř let - a to díky dotaci Evropské unie na podporu sociálních služeb. Třeba v pečovatelských domovech se speciálním režimem podle Horeckého za posledních 10 let sice přibylo asi 10 tisíc lůžek, zároveň ale přibylo i žadatelů o místo.