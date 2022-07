Počet hospitalizovaných s covidem-19 je už druhý den nad tisícovkou. To je nejvíc od poloviny dubna. Vyplývá to z dat na web ministerstva zdravotnictví. Ve vážném stavu je přes 40 lidí. Dál v Česku přibývá také nově nakažených koronavirem, za úterý testy odhalily 3437 případů. V mezitýdenním srovnání je to zhruba o 200 víc, a to i přes podobný počet provedených PCR testů.