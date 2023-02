V Česku jsou v provozu téměř všechny lyžařské areály

Na českých horách je v současné době otevřeno 97 procent horských středisek, téměř dvě třetiny z nich mají v provozu 70 až 100 procent sjezdových tratí. Sněhu je na horách 40 až 80 centimetrů, napadnout by v nejbližší době mohlo dalších 20 centimetrů. Vyplývá to z průzkumu Asociace horských středisek ČR (AHS ČR) mezi skiareály registrovanými na portálu Holidayinfo.cz. Lyžaři mají momentálně k dispozici přes 350 lanovek a vleků a přibližně 275 kilometrů sjezdových tratí, informovala asociace. "V posledních lednových týdnech se konečně na hory vrátilo sněžení i mrazy a dle předpovědí to tak má být i v průběhu února. Na jarní prázdniny tedy očekáváme plné spuštění sjezdových tratí," řekl ředitel AHS ČR Libor Knot. Návštěvníci skiareálů budou moci v době jarních prázdnin využít možnosti večerního lyžování, otevřené budou i snowparky a pro děti organizátoři připraví zábavné soutěže, uvedla asociace. Průměrná obsazenost hotelů v českých horských střediscích by se o jarních prázdninách měla pohybovat mezi 60 a 70 procenty.