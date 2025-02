V Česku nejsou léky pro část pacientů s osteoporózou

Přibývá lidí s osteoporózou - řídnutím kostí v Česku trpí 800 tisíc lidí. Už je to druhá nejčastější nemoc po cukrovce. Pro část těchto pacientů ale nejsou léky. Jde o hormonální přípravky, které by zastavily postup nemoci zejména u mladých žen. Nebo u takových, které jsou ohrožené i dalšími nemocemi. Podle místopředsedy Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu Richarda Piknera je sem výrobci přestali vozit před sedmi lety, a to kvůli nevýhodným podmínkám. Například podle společnosti Teva se jim to totiž nevyplatí. Lékový ústav pro ně stanovil nízké úhrady.

V jiných zemích přitom tyto léky mají. Dokážou totiž riziko zlomenin a invalidity oddálit i o 15 let.