V Česku podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí chybí pěstouni pro nejmladší děti

Od Nového roku má začít platit zákaz umisťovat nejmenší děti do zařízení okamžité pomoci typu Klokánky. Jde o děti do tří let z rodin, které přijdou o bydlení nebo kde se zjistí týrání. Postarat by se o ně měli pěstouni, těch ale podle předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanky Kupkové není dostatek. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je v Česku krizových pěstounů, kteří mají děti na přechodnou dobu, kolem 750. V některých krajích jich je ale míň. "V Brně, v Ostravě, v Chebu, ve Středočeském kraji všichni budeme mít stejný problém. Nevím, kam budeme moci to dítě uístit," popisuje Dagmar Kubičíková z Profesní komory pracovníků OSPODU. Pomoci by mohlo odložení zákazu o jeden rok. Ministerstvo se ho teď snaží prosadit v Poslanecké sněmovně.