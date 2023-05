V Česku přibývá počet vysokoškoláků, studium ale dokončí méně z nich

V Česku se snižuje počet absolventů vysokých škol. A to i přes to, že vysokoškolských studentů od roku 2019 mírně přibývá. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. „V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku celkem 58 699 osob, což je o 1 900 méně než v roce předchozím. V porovnání s rekordním rokem 2012, kdy vysokou školu absolvovalo celkem 94 090 studentů, jejich počet klesl dokonce o více než 35 tisíc, tedy o 38 procent,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Celkem na vysokých školách v roce 2022 podle statistiků studovalo 305 tisíc lidí. Více než devět z deseti studentů se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc navštěvovalo jednu z 32 soukromých škol. Dlouhodobě také narůstá podíl cizinců na českých školách. Loni tvořili necelou pětinu studentů. Nejčetnější skupinou jsou dlouhodobě Slováci, následují studenti z Ruska a Ukrajiny.